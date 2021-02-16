ПАО «НЛМК» принято решение о строительстве распределительной станции газов лаборатории по контролю производства КЦ-1, расположенной на территории предприятия. Функциональным назначением объекта будет являться бесперебойная подача газов на приборы лаборатории по контролю производства КЦ-1 для обеспечения бесперебойной, круглосуточной и правильной работы оборудования.

Одноэтажное здание распределительной станции газов пристраивается к уже существующему зданию экспресс-лаборатории. Объемно-пространственные и архитектурно-строительные решения здания распределительной станции приняты в соответствии с заданием технологической части проекта с учетом обеспечения условий технологического процесса и требований нормативной документации.

Объем здания станции разработан в простых геометрических формах. Расположение на территории объекта обеспечивает удобную технологическую связь, сокращение длины инженерных коммуникаций и дорог.

15.02.2021 г. департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Липецка выдано разрешение на строительство объекта.