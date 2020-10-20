«Ночь искусств» липецкие библиотеки проведут в новом формате

Липецкие библиотеки в очередной раз присоединятся к Всероссийской акции «Ночь искусств». В 2020 году она состоится 3 ноября и будет приурочена ко Дню народного единства. Проект пройдёт в онлайн-формате под девизом «Искусство объединяет», сообщает региональное управление культуры и туризма.

Юные читатели областной детской библиотеки на сайте и в социальной сети «ВКонтакте» смогут посетить виртуальные. Специалисты проведут видеообзор интересных изданий о разных видах искусства из фонда библиотеки: музыке, живописи, скульптуре и театре. Также состоится кукольный онлайн-спектакль и виртуальный мастер-класс, на котором библиотекарь покажет, как из доступных материалов смастерить яркую карнавальную маску.

Липецкая областная научная библиотека предлагает читателям записать любимые поэтические строки на видео. Отрывки стихотворений объединят в один фильм, который станет частью Всероссийской ночи искусств. Для этого нужно прислать стихотворения на почту pr@lounb.ru или выложить их в соцсетях с хештегом #НочьИскусствЛОУНБ не позднее 30 октября.

«Во все времена библиотеки выполняли значимую общественную, информационную и просветительскую функции. И сегодня, в век бурного развития информационно-коммуникативных технологий, библиотеки стремительно меняют свой облик, становятся многофункциональными культурными центрами», — считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.