“Ночь искусств” в Добринской библиотеке

В очередной раз Добринская центральная районная библиотека присоединилась к Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств — 2025».

Девиз акции в этом году: «В единстве культур — сила народа». Гостям предлагалось окунуться в историю, приобщиться к традициям, познакомиться с современными тенденциями в разных видах искусства, принять участие в мастер-классе.

В течение дня участники мероприятий узнали об истории возникновения праздника Дня народного единства, вместе с библиотекарями вспомнили народы, населяющие нашу страну, поговорили об их традициях и обычаях, а также посмотрели театрализованную сценку, подготовленную сотрудниками библиотеки. Представление символизировало один из народных праздников, который участники должны были угадать. Они успешно справились с задачей и сказали, что им был показан эпизод традиционной русской Масленицы.

Мероприятие «В поисках заветного Камня Единства» было посвящено темам единства, дружбы и мира — и прошло в форме захватывающего сказочного путешествия. Дети отправились в волшебное приключение с Василисой Премудрой, которая искала Камень Единства, — символ мира и дружбы. В процессе поиска дети решали загадки Лесовичка-Боровичка, совершали добрые дела, преодолевали трудности и осознавали важность дружбы, доброты и единства. В финале, загадав общее желание, участники увидели, как на их глазах в руках Василисы появился волшебный Камень, символизирующий силу объединения.

Мероприятие завершилось общим танцем, наполненным позитивом и ощущением настоящего единства — все были как одна большая дружная команда!

На мастер-классе «Наши праздники на бумажной тарелке» для старшего поколения царила уютная, почти домашняя атмосфера.

Под руководством наших мастериц гости создавали своими руками уникальные произведения искусства на бумажных тарелках. Свои работы они унесли с собой не только как сувенир, но и как память о теплом вечере.

Атмосферу настоящего праздника искусства отметили все участники. И пусть красной нитью проходит сквозь века истина: в единстве культур раскрывается душа народа.

«Культура — это наш общий фундамент, то, что объединяет людей независимо от возраста, профессии и взглядов. Очень важно, что такие проекты, как “Ночь искусств”, становятся настоящим праздником для жителей нашей области», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.