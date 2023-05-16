Музеи Липецкой области 20 мая присоединятся к Всероссийской акции Министерства культуры РФ «Ночь музеев», сообщает региональное управление культуры и туризма.

Залы Липецкого областного краеведческого музея будут открыты для посетителей с 17.00 до 23.00. Начало акции ознаменует выступление перкусионного дуэта «Pijon & Gorg», сочетающего звуки самого нового музыкального инструмента и одного из самых старых – хангов и джембе. В 18.00 начнутся экскурсии, на которых можно будет узнать об истории города Липецка, природе липецкого края, знаменитых писателях и еще много «Истории и историй». Благодаря технологии VR у посетителей будет возможность побывать на виртуальной экскурсии в заповеднике «Галичья гора». Для детей и взрослых проведут мастер-класс по рисованию и лингвистическую игру. Кроме того, будут представлены несколько музыкальных площадок. В частности, липецкий музыкант Николай Селиванов сыграет на гуслях, бандуре и загадочном китайском гучжене.

Областная научная библиотека и танцевальная школа See Ya Later представят хип-хоп культуру. Посетители познакомятся с различными элементами брейкинга, а также смогут почитать графические романы и комиксы из фондов библиотеки.

Филиал «Художественный музей – Выставочный зал» ждет гостей в 18.00. В программе музыкальные и поэтические композиции в исполнении иностранных студентов ЛГПУ (18.00-19.00), выступление камерного ансамбля L’s-trio Липецкой филармонии «Музыка эпохи барокко» (20.45-21.40), экскурсия по выставке «Культурная среда. 90-е» (21.50-22.30).

На улице Ленина между Художественным музеем и Выставочном залом будет работать арт-магистраль. Здесь с 18.00 до 22.30 состоится молодежная арт-ярмарка, а с 19.20 до 19.45 – ТинАрт-лаборатория.

Выставочный зал на улице Ленина, 9 откроется в 20.00 с выступления группы «Унион-Бэнд» Липецкой государственной филармонии. В 21.50 начнется физический спектакль молодежного театра ЛГПУ «VESHALKA» под названием «В её присутствии». На все мероприятия в рамках «Ночи музеев» вход свободный.

Художественный музей имени В.С. Сорокина – Дом Мастера приглашает липчан на экскурсии по выставке ««Апология» Бориса Чёрствого» и «Вечер романса в Доме Мастера» от солистов Липецкой филармонии.

Картинная галерея имени Н. А. Сысоева проведет бесплатные экскурсии по действующим экспозициям «Страницы ХХ века» и «Воин. Миротворец Молитвенник. Образ святого Александра Невского в убранстве Исаакиевского и Сампсониевского соборов и храма Спас на Крови». Акция пройдёт с 16.00 до 20.00 в поселке Лев Толстой по адресу улица Коммунистическая, 14.

Музей-усадьба Рязанка в Чаплыгинском районе присоединится к акции в 12.00. В программе – экскурсия по музею-усадьбе с научным сотрудником Александром Богдановым, спектакль «И жизнь, и слезы, и любовь» в исполнении артистов Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого. Гостей ждет чаепитие на северной веранде усадьбы. Участие по предварительной записи по телефонам 89205465518, 89802641984 или в сообщениях сообщества ВКонтакте.

«Ночь музеев – возможность не только бесплатно посетить выставки, но и стать участником множества уникальных мероприятий. Работники культуры подошли к их подготовке с душой. Уверен, липчане это оценят», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.