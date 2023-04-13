Второй ночной партизанский забег пройдет в Липецке накануне Дня Победы – 8 мая. Регистрация для участия в спортивном событии уже открыта и доступна по ссылке. Присоединиться могут все желающие бесплатно.

Спортсменам предложат две трассы – для детей и взрослых. Отличаться дистанции будут не только по длине, но и по сложности. Каждому участнику выдадут налобный фонарик, стартовый номер, уникальную футболку и жетон финишёра, на котором будут написаны имена 136 героев Советского Союза Великой Отечественной Войны из Липецкой области. Победителей ждут подарки от партнёров забега.

Как сообщили организаторы акции, в 2022-м году для участия в акции в Липецк приехали жители 63 городов. В этом году также планируется участие бегунов не только из областного центра, но и соседних городов и регионов. Количество слотов тоже увеличили – с 1000 до 1500.

«Сочетание спорта и патриотической составляющей в одном мероприятии – правильное решение. Это позволяет объединить людей, которым близко только одно из этих направлений и заинтересовать их во втором. Любители физкультуры станут более вдумчивыми, патриоты – более спортивными», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.