Третий «Ночной партизанский забег» прошёл в Липецке в преддверии Дня Победы. Традиционно площадкой мероприятия стал Зелёный остров. Все участники забега получили стартовые пакеты — футболку, налобный фонарик и номер. Организаторы подготовили две дистанции. Для детей — 900 метров, они соревновались в двух возрастных категориях: 6-8 лет и 9-13 лет. Взрослые преодолели дистанцию в девять километров. Первым среди мужчин стал Никита Зиновьев. Среди женщин победу одержала Светлана Панчева. На финише спортсменам вручали медали в виде армейского жетона и красные гвоздики. Цветами украсили Стену Памяти с портретами фронтовиков-героев.

Также на Зелёном острове Липецка прошла всероссийская акция «Рекорд Победы». Липчане и гости города должны были отжаться или присесть 28 854 раза — по одному за каждый мирный день с момента окончания войны. Спортсмены сделали 38 008 таких упражнений.

«Ночной партизанский забег» проходит в Липецке с 2022 года. Он посвящен подвигу земляков-красноармейцев. Особое внимание — вкладу партизан в Победу. В годы войны в Липецке действовал свой партизанский отряд «Смерть оккупантам». В нём состояли 26 человек – автоматчики, подрывники, гранатометчики, стрелки, радисты и медсестра.

В Третьем «Ночном партизанском забеге» приняли участие жители 101 города России. «Участие в таком патриотическом забеге — ещё один способ почтить память Героев, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны. Он уже третий год подряд объединяет любителей спорта разных возрастов вокруг одной идеи — любви к Родине», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.