Четвертый «Ночной партизанский забег» прошёл в Липецке в преддверии Дня Победы. Традиционно площадкой спортивного мероприятия стал Зелёный остров. В нем приняли участие 2500 человек – жители Липецкой области и атлеты из других регионов. Забег был посвящен 172 Героям Советского Союза – уроженцам Липецкой земли.

Организаторы подготовили две дистанции. Для детей — 900 метров, они соревновались в двух возрастных категориях: 6-8 лет и 9-13 лет. Взрослые преодолели дистанцию в девять километров. В забеге девочек 6-8 лет на 900 м первой финишировала Любовь Агафонцева, среди мальчиков – Игнат Гамов. В возрастной категории 9-13 лет среди девочек первой к финишу пришла Дарья Фролова, среди мальчиков – Илья Андросов. Среди мужчин 9 км быстрее всех пробежал Михаил Сафонов, среди женщин первой оказалась Татьяна Огнерубова.

Победителей и призёров партизанского забега награждали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и его заместитель Александр Рябченко. На финише медали детям также вручал заместитель губернатора Роман Балашов.

«Ночной партизанский забег уже стал доброй традицией, объединяющей тысячи людей. С каждым годом к нам присоединяются всё больше участников, в том числе спортсмены из других регионов. Здесь, на этой трассе, мы не просто бежим – мы отдаём дань памяти нашим героическим предкам, чувствуем связь поколений и силу духа нашего народа. Особенно радует, что с каждым годом всё больше детей вовлекаются в спорт, перенимая эту важную эстафету памяти. Желаю всем новых побед, крепкого здоровья и гордости за нашу великую историю!», — сказал Игорь Артамонов.

Каждый участник получил стартовый пакет, налобный фонарик и фирменную футболку. На финише спортсменам вручали медали и красные гвоздики. Цветами украсили Стену Памяти с портретами фронтовиков-героев. Ночной партизанский забег» проходит в Липецке с 2022 года. Он посвящен подвигу земляков-красноармейцев. Особое внимание — вкладу партизан в Победу. В годы войны в Липецке действовал свой партизанский отряд «Смерть оккупантам». В нём состояли 26 человек – автоматчики, подрывники, гранатометчики, стрелки, радисты и медсестра.