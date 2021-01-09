Этой ночью в Липецке сгорел автомобиль “Тойота Камри”. Он был припаркован у дома №5 по улице Бахтеева в микрорайоне “Университетский”.

На место происшествия выезжали спасатели, которые ликвидировали возгорание. Машина сильно пострадала, огонь повредил моторный отсек и переднюю часть салона авто. Полный ущерб только предстоит оценить.

Пожар стал результатом злого умысла неизвестного. Его действия попали в объектив камеры видеонаблюдения, установленной у подъезда дома. На записи видно, как мужчина подходит к иномарке, обливает ее капот горючей жидкостью и поджигает.

Как сообщают «Вести Липецк» со ссылкой на УМВД России по Липецкой области, хозяину сгоревшей машины – 25 лет. Он приехал в Липецк из Тамбовской области в гости к родителям. Автомобиль 2019 года выпуска.

По результатам происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 Уголовного Кодекса: умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом. Максимальная санкция статьи — до пяти лет лишения свободы.

Фото: Дмитрий Адоньев.

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