Новая детская стоматологическая поликлиника открылась в Липецке на улице Неделина. Она заменит поликлинику на улице Советской. Реконструкция проводилась по национальному проекту «Здравоохранение», из областного бюджета на ремонт было выделено около 85 млн рублей.

В помещениях провели перепланировку, заменили все коммуникации, окна, потолки, полы. В день здесь могут принять до 400 пациентов. В здании расположены кабинеты терапевтического, хирургического, пародонтологического, ортодонтического приемов, рентгенографический кабинет, физиотерапевтический кабинет, центральное стерилизационное отделение и зуботехническая лаборатория.

«Очень радует, что у наших детей появилась такая современная, удобная и красивая поликлиника. Современное оборудование, квалифицированные кадры. Нашим медикам здесь тоже нравится», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Оборудование поликлиники позволит лечить все заболевания полости рта. В рентгеновском кабинете будет установлен новый ортопантомограф для панорамной съемки всей челюстно-лицевой зоны и челюстных суставов, преимуществами которого являются низкая доза облучения, изображение высокого качества и возможность записи на цифровые носители, что позволяет более точно планировать и проводить лечение детей. А в пародонтологическом кабинете появился новый ультразвуковой аппарат для более глубокого очищения зубов и уменьшения повреждения слизистой оболочки полости рта. Раньше родителям и маленьким пациентам приходилось ездить в другие медицинские организации, чтобы провести данные процедуры.

Среди врачей поликлиники работают четыре целевика. Все они родились в Липецкой области, получили образование, сейчас вернулись работать в Липецк.