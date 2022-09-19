Реконструкция дороги к одному из самых живописных мест Липецкой области идёт в Краснинском районе. Работы ведутся между сёлами Нижнедрезгалово и Засосенка в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». На эту программу в 2022 году в регионе отведено 396,5 млн рублей.

Деревня Засосенка, куда будет вести новая дорога, расположена в одном из самых живописных мест Липецкой области, где река Быстрая Сосна впадает в Дон. До сих пор добраться до этих мест можно было только по ухабистой щебёночной дороге.

«Новая дорога вернёт в нашу Засосенку жизнь, – считает глава Дрезгаловского сельсовета Иван Трофимов. – Она позволит более активно развиваться нашему сельхозпроизводителю, который занимается растениеводством и разведением крупного рогатого скота. И ещё есть планы по развитию экотуризма. Места здесь красивейшие».

Параллельно со строительством дороги работу ведут газовики – к населённому пункту дотянули ещё одну нитку газопровода. В сельсовете отмечают, что люди уже стали гораздо чаще интересоваться земельными участками здесь.

Как сообщает региональное управление дорог и транспорта, ремонт участка должен завершиться к лету 2023 года. Благодаря реализации нескольких дорожных госпрограмм, включая национальный проект «Безопасные качественные дороги», к концу 2024 года в Липецкой области в нормативное состояние будет приведено более половины региональной сети дорог, и 85% – в городской агломерации.

«За последние несколько лет дорожная сеть региона значительно преобразилась. Ремонтируются крупные магистрали, новое покрытие появляется на дорогах в сельской местности. Это позитивно сказывается на безопасности дорожного движения и в целом на качестве жизни людей», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.