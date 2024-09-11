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На улицах Лебедяни будет меньше большегрузов после открытия новой дороги. Её начали строить на западе города по региональной программе «Развитие транспортной системы Липецкой области».

Новый участок соединит трассу Становое – Троекурово – Лебедянь и посёлок совхоза Агроном. По этой дороге крупногабаритный транспорт сможет быстрее выезжать на М-4. В том числе это касается и машин, которые обслуживают крупные фруктохранилища.

Сейчас путь проходит через Лебедянь, а это большая нагрузка на покрытие. После открытия новой трассы уличная сеть города будет меньше подвержена повреждениям от большегрузов.

«Для Лебедяни это крайне важный объект, появление которого положительно скажется на повышении безопасности уличной дорожной сети города», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Стоимость этой дорожной стройки – 495 млн рублей. Гарантия на дорогу – 6 лет.