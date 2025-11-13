Новая дорога в Добровском округе сделает доставку помощи российским бойцам надёжнее

Завершается ремонт 15-километрового участка дороги Доброе – Трубетчино – Вязово – Лебедянь. Этот объект входит в опорную дорожную сеть региона и имеет важное значение для местных жителей, включая работников швейного предприятия, обеспечивающих поставки продукции для участников СВО.

Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчик уложил два слоя нового асфальта, укрепил обочины, нанёс разметку и приступил к завершающему этапу – замене дорожных знаков и барьерного ограждения.

Местные жители высоко оценили качество проведённых работ. Валентина Латышева, работница швейного предприятия, подчеркнула важность ремонта для доставки материалов и отправки готовой продукции, включая поставки для участников специальной военной операции.

«Дорога очень удобная стала, высокая, ровная, и обочину хорошо сделали- Раньше была продавленная, много ям, за машину всегда боялись. Для нас это важно – нам транспорт постоянно нужен, материалы привезти, продукцию отправить, в том числе нашим ребятам на СВО. Мы сейчас для них много шьём. Спасибо дорожникам за добросовестную работу», – прокомментировала Валентина Латышева.

Всего в 2025 году в регионе должны отремонтировать 270 километров дорог регионального значения, из которых почти 240 километров обновляются в рамках национального проекта.

«Развитие дорожной инфраструктуры напрямую влияет на качество жизни людей и работу предприятий. Качественные дороги обеспечивают не только комфортное передвижение, но и способствуют экономическому развитию территорий», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.