В регионе

Новая экипировка закуплена для липецких гребцов и яхтсменов за счет облбюджета

4 минуты назад

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Воспитанникам липецкой областной Спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта закупили новую форму за счет средств областного бюджета. Для предстоящих тренировок и соревнований приобретены безрукавки, велотрусы, гребные комбинезоны, спортивные костюмы, легинсы, футболки с длинным и коротким рукавом. Ранее для спортсменов были закуплены более 50 пар кроссовок. Выдача экипировки происходит согласно федеральным стандартам по виду спорта и этапам спортивной подготовки, пояснили в управление физической культуры и спорта Липецкой области.

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«Воспитанники липецкой школы по водным видам спорта на протяжении многих лет демонстрируют выдающиеся результаты и приносят региону славу, в том числе как субъекта, где созданы отличные условия для тренировок и воспитания чемпионов. Такие учреждения действительно заслужили поддержку», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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