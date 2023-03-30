Липецкая область начала масштабировать электронную систему «Патронаж». Ранее она использовалась для работы с семьями мобилизованных и неоднократно получала высокую оценку на федеральном уровне. По поручению губернатора региона Игоря Артамонова этот проект начали распространять на другие категории граждан. Теперь удобным сервисом могут пользоваться беременные женщины. Об этом сегодня на сессии регионального парламента сообщила вице-губернатор Ольга Белоглазова.

Сначала электронную систему протестировали в женской консультации №1 на улице Папина в Липецке. Получили положительные отзывы от будущих мам и подключили все женские консультации областного центра.

Электронный сервис работает как чат-бот, с помощью которого беременные женщины могут в любое время задать вопрос акушеру, ответ поступит в течение суток. Важно не путать это с запросом экстренной помощи, отметили в региональном управлении здравоохранения. В ситуациях, требующих неотложного медицинского вмешательства, нужно вызывать скорую помощь.

Через чат-бот будущие мамы получают информационную рассылку, например, о занятиях для беременных или о правильном питании. В системе доступны все назначения врача, приходят напоминания о необходимости прохождения медицинских обследований. Когда ребёнок родится, мама получит уведомление о том, когда ей необходимо посетить гинеколога. Новым сервисом пользуются уже больше тысячи липецких женщин.

«Этот сервис хорошо себя зарекомендовал в работе с семьями мобилизованных. Он повышает информированность, позволяет в любое время обратиться за помощью и фактически гарантирует её получение, так как действует ещё и система контроля. Это важный шаг в развитии социальной сферы, которую мы стараемся сделать более клиентоцентричной», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.