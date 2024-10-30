Строительство линии транспортировки и дозирования жидких растворителей для производства готовой продукции началось на территории завода «Шанс Энтерпрайз», являющегося резидентом ОЭЗ «Липецк». Проект реализуется при участии Фонда развития промышленности, который предоставил льготный заем на сумму 242,8 млн рублей в рамках программы «Проекты развития». Еще 65 млн рублей вложено в проект собственных средств компании. Сейчас на площадке активно идут подготовительные работы. Завершение строительства линии запланировано на 2025 год.

Новейшая линия транспортировки и дозирования позволит предприятию уйти от оборотной тары в виде кубов и бочек, которые сейчас утилизируются в больших объемах. Жидкие компоненты для производства пестицидов будут поступать на завод в автоцистернах и закачиваться в емкости, из которых по трубопроводу передаваться на производство.

Это уже второй проект, реализуемый группой компаний «Шанс» при участии Фонда развития промышленности. В прошлом году на средства льготного займа была смонтирована и запущена отдельная технологическая линия по производству глифосат- и дикватсодержащих препаратов, которая позволила нарастить объемы производства наиболее востребованных у российских аграриев препаратов.

«Создание современных предприятий – это укрепление экономики, новые рабочие места, а также рост налоговых отчислений, которые пойдут на развитие социальной сферы региона», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.