Новую меру финансовой поддержки липецких производителей легкой промышленности, которая находится в разработке, анонсировал начальник регионального управления экономического развития Кирилл Дождиков на тренинге «Легкая промышленность: перспективы, тренды и вызовы». Правительство Липецкой области поддержит их грантом в размере 1 млн рублей.

Количество малых и средних предприятий легкой промышленности в Липецкой области растет. На данный момент в реестре субъектов МСП насчитывается 431 компания. За два года их число увеличилось на 14,5%. Заявленная работодателями потребность в швеях, закройщиках, портных, кружевницах составляет более 1100 человек.

Предприниматели Липецкой области, работающие в сфере легкой промышленности, могут рассчитывать на различные меры господдержки. Для начинающих швей и портных доступны грант «Легкий старт» до 600 тысяч рублей и субсидия на покупку франшизы до 1 млн рублей. Для опытных предпринимателей есть грант для социального бизнеса до 500 тысяч рублей, а также субсидия по выводу товаров на маркетплейсы до 500 тысяч рублей. Областной фонд поддержки МСП предлагает линейку льготных займов и поручительств.

Также представители МСП получают консультационную, имущественную и образовательную поддержку. Для них в 2022 и 2023 годах в регионе был организован Форум легкой промышленности, конкурсы и мастер-классы «Лучший по профессии», ярмарки. В 2023 году в одном из крупных торговых центров разместили бутик «Стиль-48», где производители легкой промышленности могли выставлять и продавать свою продукцию на льготных условиях в течение двух месяцев. В планах – создание рабочей группы по легкой промышленности при координационном Совете по МСП при губернаторе Игоре Артамонове, формирование и развитие кластера креативных индустрий, а также кластера предприятий легкой промышленности.

«Легкая промышленность – востребованное направление среди предпринимателей. Но эта ниша с большой конкуренцией. Поэтому тем, кто берется за это дело, требуется дополнительная помощь. Ответственных и настроенных на серьезный лад бизнесменов мы готовы поддерживать», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.