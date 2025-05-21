Новая мера поддержки доступна липецким предпринимателям с высоким ЭКГ-рейтингом

Предпринимателям Липецкой области с высоким ЭКГ-рейтингом стала доступна новая мера поддержки. Теперь компании, набравшие не менее 80 баллов, могут получить наиболее востребованные продукты регионального фонда поддержки МСП по сниженной на 1% ставке. Среди них: займы «Инвестиционный», «Оборотный», «СТАРТ», «Экспортер», «Альтернатива» и «Максимальный». Мера поддержки доступна предпринимателям, заполнившим анкету на сайте экг-рейтинг.рф.

Таким образом, Липецкая область продолжает работу по внедрению национального стандарта «Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности (ЭКГ-рейтинг)». Дословно ЭКГ расшифровывается как «Экология Кадры Государство». Вслед за областным фондом развития промышленности решение о поддержке ответственного бизнеса принял фонд поддержки МСП, рассказали в министерстве экономического развития региона.

«Льготные условия кредитования предпринимателей уменьшают финансовую нагрузку и риски, способствуют внедрению новых технологий, улучшению конкурентоспособности. В целом, поддержка бизнеса приводит к улучшению жизненного уровня и социальной стабильности в регионе, так как благодаря успешным проектам увеличивается налоговая база, а также появляются новые рабочие места», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.