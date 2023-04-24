Липецкая областная клиническая больница продолжает меняться. Началась модернизация третьего этажа медучреждения. Это продолжение реализации проекта по созданию новой модели оказания медицинской помощи населению Липецкой области, начавшегося в феврале 2020 года.

На капитальный ремонт третьего этажа поликлиники ЛОКБ из регионального бюджета выделено 26 млн рублей. Демонтажные работы проведены, сейчас меняются инженерные коммуникации, затем – отделка помещений и установка новой мебели.

На отремонтированном этаже будут располагаться кабинеты специалистов хирургического профиля (урология, гинекология, колопроктология, челюстно-лицевая хирургия, оториноларингология, хирургия, сосудистая хирургия) и терапевтического (нефрология, ревматология, пульмонология, аллергология, эндокринология). Для пациентов создадут комфортную зону ожидания. Несмотря на начавшийся ремонт, запись к специалистам не сокращена, все они продолжат оказывать консультативную помощь жителям области. Модернизация завершится летом текущего года.

Ранее в рамках создания новой модели ЛОКБ была создана открытая регистратура, оптимизирована логистика пациентов, созданы информационные точки. В ряде помещений провели перепланировку, что позволило сделать пространство более эргономичным и эффективным.

«За последние несколько лет наши медицинские учреждения заметно изменились, стали клинетоориентированнее, комфортнее, эффективнее. Мы вкладываем средства не только в ремонт, но и в переоснащение больниц и поликлиник, работаем над привлечением кадров, чтобы жители региона могли получать более качественную медицинскую помощь», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В Липецкой областной консультативной поликлинике работают 39 врачей по 20 специальностям. Самые востребованные специалисты – сосудистый хирург, уролог, проктолог, ревматолог, сурдолог и невролог-эпилептолог. Пациенты направляются на консультативный приём из поликлиник региона. Несмотря на проведение ремонтных работ только в 2022 году поликлиника ЛОКБ приняла почти 175 тысяч пациентов.