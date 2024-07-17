Новая детская поликлиника № 3 на улице Гагарина построена в рекордно короткие сроки — всего за один год. В декабре 2022 года здание сдали в эксплуатацию, а с 25 января здесь начали принимать маленьких пациентов.

Необходимость в строительстве нового здания назрела давно. Крошечные врачебные кабинеты, узкие и тёмные коридоры, где в наплыв посетителей не протолкнуться, тесная регистратура — такими были детские поликлиники № 4 на улице Филипченко и № 3 — на Гагарина.

Новая поликлиника, рассчитанная на 400 посещений в смену, представляет собой два корпуса: лечебный и лабораторный, соединенные переходом. В основном здании расположены регистратура, картохранилище, колл-центр, кабинеты приема педиатров и узких специалистов, рентген-блок, прививочные, процедурные, бокс неотложной помощи и инфекционных заболеваний, а также отделения дневного стационара и восстановительного лечения.

В лабораторном корпусе проводятся прием анализов и сами исследования. Всё для комфорта посетителей и врачей. Здесь можно проверить 17 различных показателей. В том числе и тех, ради которых раньше приходилось ложиться в стационар. Все результаты автоматически вносятся в базу и в течение нескольких минут поступают на компьютер лечащего врача. Особенно важно это, когда необходимо принять решение о возможной госпитализации ребенка.

В дневном стационаре можно получать необходимые процедуры и инъекции, не ложась в больницу. Так малыш большую часть времени проводит дома, в спокойной и привычной обстановке.

На базе поликлиники действует также центр реабилитации, он работает с марта 2023 года. Особое внимание здесь уделяется детям с ОВЗ. Ежемесячно курс реабилитации проходят 10-15 детей с особыми потребностями. Ежегодно получают курс более 1200 детей, их количество ежегодно растет.«Детская поликлиника – крайне важный социальный объект. Это забота о наших самых маленьких жителях. За время работы новой поликлиники уже удалось помочь тысячам наших пациентов. За пять лет в липецкие больницы и поликлиники закупили более тысячи единиц оборудования. А 9 учреждений отремонтировали», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.