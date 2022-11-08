Новое медицинское учреждение построят в районе Елецкого шоссе в Липецке в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Липецкой области». На эти цели выделено 1,4 млрд рублей, полученных регионом в рамках инфраструктурного бюджетного кредита.

Как отметили в областном управлении капитального строительства, контракт подписан с ООО СЗ «Строймастер». Подрядчику предстоит выполнить работы «под ключ», то есть подготовить проектную документацию, провести необходимые инженерные изыскания и возвести объект. Согласно контракту, здание поликлиники будет переменной этажности – от четырёх до шести этажей. Во всех помещениях будет запроектировано современное технологическое оборудование. Пропускная способность поликлиники составит 600 взрослых и 200 детских посещений.

«Наполнение медучреждения будет продумано с учётом современных требований, чтобы жители областного центра могли получать качественную медицинскую помощь. С нашей стороны будут приняты все необходимые меры для того, чтобы выполнение работ было достойным», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.

Отметим, что благодаря инфраструктурному бюджетному кредиту в областном центре также возведут два детских сада – в микрорайонах Университетский и Звёздный. Дошкольные образовательные учреждения будут рассчитаны на 224 и 350 мест соответственно. В зданиях расположат группы для ребят в возрасте от 1,5 до 7 лет, медицинские блоки, прачечные, пищеблоки, вспомогательные и технические помещения.