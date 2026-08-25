Новая программа Академии кадрового резерва Липецкой области «Лидеры культуры» принимает заявки

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил о запуске еще одной образовательной программы Академии кадрового резерва Липецкой области – «Лидеры культуры». Ее участниками станут 55 липчан, готовых менять привычные подходы, удивлять и создавать среду, в которой поход на выставку или концерт становится привычной частью жизни.

Накануне в Школе 21 прошла стратегическая сессия для тех, кто хочет присоединиться к программе. Многие из участников встречи входят в Молодежный совет регионального минкульта, который был создан в прошлом году для новых идей и инициатив. Теперь эта работа продолжится уже по программе Академии. О ее возможностях рассказали заместители губернатора Александр Рябченко и Юлия Котлярова.

«Это не только профессиональное развитие, но и лидерство, современные технологии, знакомство с управленческой командой региона и формирование активной гражданской позиции. Ждем от участников новых идей и нестандартных решений, которые помогут сделать культурную жизнь региона интереснее», – написал в МАКС-канале Игорь Артамонов.

Подать заявку на участие в программе можно по ссылке.