Новая программа иммунизации недоношенных детей появилась в Липецкой области. Вакцинацию будут проводить для новорожденных, появившихся на свет на 35-й неделе и раньше. Прививка должна защитить от респираторно-синцитиального вируса. Ему особенно подвержены недоношенные дети, в ослабленном организме болезнь поражает дыхательные пути, может стать причиной развития пневмонии или привести к летальному исходу.

Медики убеждены, что иммунизация поможет неокрепшему организму противостоять опасному вирусу. Сделать прививку можно будет в перинатальном центре или детской областной клинической больнице. Полный курс включает 5 инъекций.

«В прошлом году в регионе родилось 357 недоношенных детей. В первом полугодии 2024-го уже 129. Наши врачи выхаживают малышей с экстремально низкой массой тела – для этого созданы условия, есть современное оборудование. Но иногда один простой вирус может перечеркнуть старания докторов, а с прививкой этого не должно случиться», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.