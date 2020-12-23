Новая лаборатория ПЦР-диагностики для исследования тестов на COVID-19 открылась на базе Елецкой городской больницы №2. На ремонт помещения и оснащение лаборатории современным диагностическим оборудованием было выделено более 9 млн рублей из областного бюджета.

Лаборатория обеспечена всеми необходимыми материалами для работы и квалифицированными кадрами. Здесь будут работать два биолога, три медицинских лабораторных техника. Специалисты лаборатории прошли соответствующее обучение в Москве.

«Современная диагностическая лаборатория нам очень нужна в период пандемии, но она будет использоваться и в будущем. Медики смогут более оперативно выявлять инфекцию, а значит, быстрее лечить людей», – считает глава региона Игорь Артамонов.