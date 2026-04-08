Новая семейная выплата предусмотрена для работающих родителей двух и более детей в Липецкой области

Работающие родители из Липецкой области смогут обратиться за новой ежегодной семейной выплатой с 1 июня в Отделение СФР по Липецкой области. Мера социальной поддержки будет предоставляться один раз в год семьям, имеющим двух и более детей до 18 лет или 23 лет при их очном обучении.

«Выплаты, пособия и льготы направлены на поддержку семей Липецкой области, создание благоприятных условий для воспитания детей, а также стимулирования молодых жителей не откладывать на потом и не бояться счастья материнства, отцовства и многодетности», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Новая выплата назначается семьям, чей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума: в Липецкой области это 22 077 руб. Кроме того, заявитель и дети должны быть гражданами России и постоянно проживать в РФ. Ежегодная семейная выплата положена каждому из работающих родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), с доходов которых уплачен налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в году, предшествующем году обращения. Чтобы получить выплату в 2026-м, НДФЛ должен быть уплачен за 2025 год.

Выплата может быть назначена каждому из работающих родителей. При этом неважно, состоят родители в браке или нет, главное не иметь задолженностей по алиментам. Подавать заявления родители могут независимо друг от друга. При назначении выплаты будет комплексно оцениваться финансовое и имущественное положение семьи. В доход заявителя войдут выплаты от трудовой деятельности, предпринимательства и частной практики, авторские гонорары, а также денежное довольствие военнослужащих, сотрудников силовых и приравненных к ним ведомств и другое. Также движимое и недвижимое имущество семьи не должно превышать установленные требования. С подробными условиями назначения можно ознакомиться на сайте СФР.

Заявление о назначении ежегодной семейной выплаты можно подать онлайн через Госуслуги или обратиться в клиентские службы регионального Отделения Соцфонда и МФЦ в период с 1 июня до 1 октября 2026 года. Если остались вопросы, вы можете обратиться на горячую линию: 8(800)100-00-01, режим работы — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30.