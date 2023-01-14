В ходе рабочей поездки в Елецкий район губернатор Липецкой области Игорь Артамонов оценил новый спортивный объект. В селе Хмелинец готовится к открытию школа борьбы общей площадью в 1000 кв.м. Работы – в завершающей стадии. Осталось разместить оборудование, мебель, инветарь и благоустроить территорию.

«Впечатляет борцовский зал с тремя коврами, на которых одновременно могут тренироваться 45 спортсменов. Это позволит проводить здесь крупные соревнования. Хотелось бы, чтобы и в других районах строились такие спортивыне объекты», – отметил Игорь Артамонов.

Школу борьбы построили за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов. В общей сложности финансирование составило около 140 млн рублей. Как сообщили в управлении физической культуры и спорта Липецкой области, планируется, что школа будет работать в одну смену пять дней в неделю.