Новая школа искусств появится в селе Тербуны благодаря нацпроекту «Культура». Для этих целей реконструируют бывшую гостиницу 1970 года постройки. В двухэтажном здании будут сделаны кабинеты для занятий на музыкальных инструментах и оркестровый класс. Специалисты уже демонтировали старые перегородки, сделали перепланировку помещений, привели в порядок кровлю и вставили окна. Сейчас рабочие монтируют вентилируемый фасад и готовятся к внутренней отделке. Согласно контракту, все строительно-монтажные работы на объекте завершатся в августе. После ввода здания в эксплуатацию посещать школу искусств одновременно смогут около 40 воспитанников.

«Благодаря нацпроекту «Культура» регион уже получил множество новых, отремонтированных и хорошо оснащенных Домов культуры, школ искусств и прочих творческих площадок, и эта работа обязательно будет продолжена. Жители с благодарностью относятся к улучшению учреждений культуры, которые позволяют им совершенствовать свои таланты и проводить праздничные мероприятия в комфортных условиях», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Нацпроект «Культура», инициированный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, стартовал в 2019 году. Он направлен на повышение доступности учреждений культуры и расширение возможностей для творческой самореализации жителей не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов.