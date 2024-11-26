Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил новую школу в Лебедяни. Она построена по нацпроекту «Образование», рассчитана на 1224 места. Школа состоит из трех корпусов общей площадью 22 тысячи кв.м. – учебного, общественного и спортивного.

Губернатор осмотрел кабинеты, их всего 52. Все оснащены высокотехнологичным оборудованием. В школе будут мастерские столярного и слесарного дела с новейшими станками с программным управлением, современные кабинеты кройки и шитья, кулинарии и бытовой техники, информатики и 3D-моделирования.

Для занятий физкультурой оборудовали два спортивных зала, кабинет хореографии. Архитектура учебного корпуса позволила разделить помещения для начального общего образования и для образования старших классов. На пришкольной территории расположили стадион и игровые площадки. В здании будут работать четыре лифта. Также в школе большой актовый зал на 495 мест, библиотека с читальным залом, школьным музеем, столовая на 420 мест с пищеблоком.

В школе будут функционировать профильные классы: медико-биологический, инженерно-технологический, педагогический, казачий, МЧС, «Малая полицейская академия». Предусмотрены дополнительные занятия для детей: школьная телестудия, фотостудия, вокально-инструментальный ансамбль, шахматный клуб, 20 спортивных секций.

Обучающихся будут привозить 12 новых школьных автобусов по 8 маршрутам Лебедянского района. «Новая школа в Лебедяни – одна из самых больших в Липецкой области. Такие объекты крайне важны для региона. Это новые условия для наших детей, новые рабочие места для педагогов. Центр притяжения и развития в городе и области», – подчеркнул Игорь Артамонов.