Губернатор региона Игорь Артамонов сегодня посетил строящуюся школу в Елецком микрорайоне Липецка. Она рассчитана на 1224 ученика. Это будет уже второе учебное заведение в микрорайоне. Школа, которую построили ранее, переполнена, так как рядом с ней проживает большое число семей с детьми. В новой школе будет четыре спортзала, студия хореографии, актовый зал на 600 мест. Сейчас рассматривается возможность расширения функционала здания.

«Здесь вполне могут заниматься не только школьники, но и живущие рядом любители здорового образа жизни – по вечерам, например. Большой актовый зал, к тому же трансформер – передние ряды сидений можно убирать и проводить мероприятия разных форматов: мастер-классы, стратсессии, творческие встречи, лекции, концерты», – отметил губернатор.

Весной начнётся комплектация классов. За парты дети сядут 1 сентября.