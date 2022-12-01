Модернизация системы водоснабжения завершилась в селе Нижний Воргол Елецкого района в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

В селе оборудовали четыре артезианских скважины, смонтировали водонапорные башни и проложили сети водопровода общей протяженностью 7,7 км. Благодаря выполненным работам качественным водоснабжением обеспечено более 600 человек. На эти цели из федерального бюджета было выделено более 53 млн рублей.

«Водоснабжение является одной из наиболее актуальных проблем, волнующих людей, – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов. – Мы активно работаем в этом направлении, чтобы значительно улучшить качество жизни населения Липецкой области».

На реализацию федерального проекта «Чистая вода» Липецкой области в период 2019-2024 гг. предусмотрено более 755 млн рублей. Всего за время действия программы на территории региона предполагается возведение 16 объектов. С момента действия программы уже построены и введены в эксплуатацию пять из них – построены и модернизированы объекты в деревне Екатериновка, селах Пригородка, Студеные Выселки, Жерновное и Красное.

К концу 2024 года доля населения Липецкой области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, планируется повысить до 96,9%, городского населения – до 100%. На сегодняшний день в результате проведённых мероприятий эти показатели уже составляют 93,8% и 99% соответственно (по данным Росстата, ЕМИСС).