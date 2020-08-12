Новая скважина обеспечит водой жителей посёлка Плавица

Новую скважину глубиной 42 метра пробурили в Добринском районе на Плавицком водозаборе. Рабочим осталось подключить объект к сети водоснабжения. Затем будет установлен павильон управления и обустроена зона санитарной охраны. Работы ведутся в рамках государственной программы региона «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильём, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ». На реализацию проекта выделено 1,87 млн рублей. Скважину введут в эксплуатацию осенью.

Мощности Плавицкого водозабора не хватало для обеспечения потребностей посёлка. В летнее время, когда жители активно поливают свои огороды, вода доходит не до всех потребителей. Новая скважина вместе с уже действующими обеспечит жителей Плавицы водой даже в самые жаркие летние месяцы, сообщает региональное управление ЖКХ.