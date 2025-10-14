Новая современная, модельная

В Добринке для юных читателей появилось новое современное пространство.

Знаковое событие произошло в жизни юных книголюбов. На базе Добринской центральной детской библиотеки была торжественно открыта модельная библиотека.

Это уютное и привлекательное пространство для детей, где они смогут не только знакомиться с разнообразной литературой, но и развивать свои творческие и интеллектуальные способности.

Событие стало возможным благодаря реализации национального проекта «Семья».

Радость с детьми и коллективом библиотеки разделили заместитель министра культуры Липецкой области Артур Мамедов, заместитель главы администрации Добринского района Галина Демидова, взрослые читатели — гости торжества.

— Новая модельная библиотека, — сказала в своем выступлении Галина Михайловна, — уже вторая в нашем районе (первая была открыта не так давно в п. Петровский). Это совершенно иное современное пространство.

Здесь можно не только брать и читать любимые книги, но и пообщаться с друзьями, погулять в виртуальной реальности. Уверена, юным читателям всё это придется по душе.

Обращаясь к собравшимся, А.В. Мамедов назвал Добринский район одним из немногих в нашей области, где появились модельные библиотеки. Он выразил надежду, что это современное учреждение пустовать не будет, и все читатели найдут здесь для себя много нового и интересного.

Вместе с руководителями символичную красную ленту перерезала самая активная юная читательница Маша Падолкина.

Для взрослых дети провели обзорную экскурсию по зонам библиотеки. Здесь все оборудовано по последнему слову техники: ярко, уютно, светло, удобно.

В зоне «#ИнфоНавигатор» можно ознакомиться с предлагаемыми услугами. В зоне чтения и игры ребенок может сам выбрать любую книгу по своим интересам и почитать ее на удобных пуфиках и диване, поиграть в игры.

Здесь есть интерактивный дисплей, где можно найти любую игру. А еще одним чудом является книга «Лукоморье», которая оживляет сказки.

Есть в библиотеке и зоны коворкинга, индивидуального чтения и работы, зал для проведения массовых мероприятий, зона компьютерных технологий, интерактивная «Книга Памяти».

Добринская центральная детская библиотека за время своего существования прошла большой путь. И теперь открылась новая страница в ее истории.