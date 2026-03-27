Новая техника – на службе у коммунальщиков

Машинно-тракторный парк МБУ «Добринское» в середине марта пополнился ещё одной необходимой единицей техники. Теперь в техническом арсенале коммунальной службы появился ломовоз на базе автомобиля КамА (такой же, как и в пунктах приёма лома чёрных металлов).

По словам руководителя организации Юрия Боженко, эта техника 2021 года выпуска -очень хорошее подспорье для коммунальщиков при наведении порядка на улицах Добринки и других населенных пунктов территориального отдела. Она будет использоваться для погрузки крупногабаритного мусора, бытовых и строительных отходов, веток и многого другого. Установка для погрузки мусора имеет кузов объёмом 30 кубических метров, что, как минимум, в 3 раза больше, чем тракторная телега.

Ранее для уборки тех же контейнерных площадок коммунальной организации приходилось нанимать аналогичную технику у «Чистого города», за что приходилось платить огромные деньги. Своя техника просто не успевала убирать крупногабаритный мусор с улиц Добринки. Кстати, если ранее при уборке требовалось минимум трое людей, которые вручную грузили мусор в тракторный ковш или в телегу, теперь же с работой справится всего один человек.

— Эту технику, — прокомментировал глава Добринского округа Александр Пасынков, — нам удалось приобрести на средства внебюджетных источников и благодаря помощи руководства ООО «Добрыня», за что им огромное спасибо. Уверен, что с помощью такого автомобиля улицы нашего посёлка станут чище.

На фото: управлять новой коммунальной техникой будет опытный водитель Сергей Сошкин.