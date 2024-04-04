Автомобили повышенной проходимости и мотоболотоходы получили лесные пожарные и патрульные региона. Технику приобрели по нацпроекту «Экология». Ключи от машин вручил вице-губернатор Липецкой области Игорь Кремнёв.

Новая техника предназначена для патрулирования лесных массивов в рамках пожарного мониторинга, для доставки личного состава к месту возгорания, а также тушения лесных пожаров специалистами областного Лесопожарного центра.

«Лесопожарные и лесопатрульные формирования Липецкой области теперь на 100% обеспечены необходимой техникой. Это крайне важно для обеспечения безопасности в лесах. И во многом именно высокая техническая оснащённость способствовала тому, что за девять лет в регионе не допущено ни одного лесного пожара, пресечено множество фактов браконьерства», – прокомментировал Игорь Кремнёв.

Кроме того, за счёт средств областного бюджета для Ленинского лесхоза приобретён лесовоз. Автомобиль необходим для транспортировки древесины для её дальнейшей переработки.