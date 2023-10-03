Центр образования «Точка роста» открылась в сентябре в школе поселка совхоза Песковатский в Грязинском районе. В двух обновленных кабинетах проходят занятия по дополнительным общеразвивающим программам. Это робототехника, экспериментальная физика, практическая биология и занимательная химия. Школьники посещают внеурочные занятия естественно-научного профиля и учатся играть в шахматы.

В центре работают восемь педагогов песковатской школы. Чтобы обучать детей по программам «точек роста», учителя проходят переподготовку, изучают курсы и тренинги в различных учебных центрах на базе «Кванториума», Академии Яндекс лицея и на других образовательных площадках. «С новыми образовательными площадками у каждого школьника появляется возможность развиваться в том направлении, которое интересно», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.

Центры «Точка роста» создаются в сельских школах и малых городах для повышения качества общего образования. В Липецкой области с 2019-го по 2022 год открыто 120 «точек роста» в общеобразовательных организациях. В 2023 году откроются еще 19 таких центров, сообщили в управлении образования и науки региона.