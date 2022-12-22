Проект о заключении концессии по обновлению трамвайной сети в Липецке одобрен депутатами регионального парламента на очередной сессии. Модернизация трамвайного сообщения позволит связать новые микрорайоны города с Левобережьем, где расположены крупные промышленные предприятия и трудится большое количество липчан.

Проект обойдётся областной казне в 24,5 млрд рублей. На эти средства в Липецке модернизируют 40,8 километра трамвайных путей, закупят 46 современных трамваев, реконструируют трамвайное депо, построят новую ветку длиной 5,2 километра по улице Стаханова в густонаселённые микрорайоны. Средства областной бюджет будет возвращать концессии постепенно, в течение 20 лет.

Для финансирования проекта концессионер «Мовиста Регионы Липецк» привлечёт средства государственной корпорации развития ВЭБ.РФ и Фонда национального благосостояния, добавит часть собственных денег. Также поступит субсидия из федерального бюджета, покрывающая почти 30% затрат.

Проектно-изыскательные работы уже начались. Весь процесс займёт три года. К декабрю 2025 года липчане смогут оценить модернизацию трамвайной сети. Липецкая мэрия прогнозирует, что после модернизации пассажиропоток на этом виде общественного транспорт вырастет в 2,7 раза.

«Это большой и крайне важный для областного центра проект. Финансовые вложения серьёзные, за несколько лет будет проделана внушительная работа. Уверен, что результат порадует липчан», – отмечает руководитель региона Игорь Артамонов.