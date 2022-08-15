Читайте нас в

Врачи Тербунской районной больницы высоко оценили новый передвижной аппарат для рентгенографии. Оборудование поступило в медицинское учреждение в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году.

Аппарат используется для рентген-диагностики при обследовании нетранспортабельных и тяжелобольных пациентов, которые проходят лечение в терапевтическом, реанимационном, травматологическом и хирургическом отделениях. За время эксплуатации на данном оборудовании выполнено около 200 исследований. Цифровой рентген считается наименее опасным для здоровья человека.

«Такое оборудование представляет большую ценность для врачей различных специальностей, так как позволяет оценить состояние пациента на месте», – подчеркнул главный врач Тербунской ЦРБ Олег Габулов.

Как подчеркнули в региональном управлении здравоохранения, снимки, полученные с помощью этого аппарата, отличаются высокой точностью и информативностью и дают возможность врачу правильно и своевременно поставить диагноз.

«Забота о здоровье людей, повышение уровня и качества медицинского обслуживания населения, внедрение новых методик обследования и реабилитации, укрепление материально-технической базы регионального здравоохранения – приоритеты, над которыми мы работаем постоянно», – подчёркивает Игорь Артамонов.