Выставка «Культурная среда. 90-е» откроется в Художественном музее 31 марта и будет работать до 25 июня. В экспозиции 113 экспонатов, выполненных в различных техниках: живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Это работы как наших земляков, так и авторов из Москвы, Рязани, Екатеринбурга, Кемерово. Все они находятся в собрании Липецкого областного краеведческого музея, Художественного музея, «Дома Мастера» – Художественного музея имени В.С. Сорокина и Липецкого историко-культурного музея, частных коллекций и мастерских художников.

Знакомство липчан с музейными коллекциями было начато выставкой «Романтика и будни пятилеток», которая представила панораму липецкой художественной жизни периода 1960-1980-х годов. Новая выставка «Культурная среда. 90-е» открывает следующее десятилетие российского искусства – период социокультурной трансформации, охватившей все сферы жизни постсоветского общества. «Для этого периода характерны разнообразные формы самовыражения – от традиционных до авангардных и противоречивых. Полагаю, липчанам будет интересно увидеть, как это отразилось на художественном искусстве», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.