“Новая жизнь в твоих руках – это чудо!”

— Моя профессия — самая благородная и нужная человечеству, — утверждает врач акушер-гинеколог с 35-летним стажем, заместитель главного врача по медицинской части Галина Васильевна ХОДЯКОВА, с детства решившая стать врачом.

ШКОЛА — С ЗОЛОТОМ, ВУЗ — С КРАСНЫМ ДИПЛОМОМ

Вряд ли в Добринском районе встретишь хоть одну женщину среднего, да и молодого возраста, кто б не знал этого доктора. Более того — многих из нынешних её пациенток в самый первый момент жизни встретили руки именно этого врача.

— Да, — говорит Галина Васильевна, — с удивлением узнала, что одна из моих молодых коллег тоже появилась на свет не без моей помощи. Сейчас она находится в декретном отпуске. И, вообще, каждая новая жизнь в твоих руках — это самое настоящее чудо.

Моя собеседница родилась в г. Калаче Воронежской области 25 июня 1965-го. Она замечательно выглядит, поэтому не стесняется своего возраста. Росла девочка ответственной ученицей, одной из лучших в своей школе, поэтому окончила её с золотой медалью в 1982-м, в старших классах участвовала в городских олимпиадах по химии, где побеждала, и потом защищала честь школы уже на областных состязаниях. И здесь три года подряд (8-10 классы) становилась серебряным призёром.

Галина Ходякова была одной из лучших студенток курса и окончила мединститут с красным дипломом.

— Эта победа давала мне возможность без экзаменов поступить в технологический институт, но я мечтала о другом вузе и серьёзно к нему готовилась, поэтому документы подала в Воронежский мединститут и сразу же поступила.

Галина Ходякова (сидит 4-я слева) была одной из лучших студенток среди своих однокурсников.

Надо сказать, что и в вузе Галина стала одной из лучших студенток на своём курсе. Поэтому логичным его завершением стал красный диплом. Правда, в самом конце учёбы у нашего доктора вышла небольшая промашка: за год до этого она вышла замуж за своего коллегу, только стоматолога — Геннадия Васильевича, и по её подсчётам их ребёнок должен был родиться после того, как она получит диплом. Но малыш по имени Олег решил за маму по-другому: появился буквально перед самым последним её экзаменом.

— Мой Геннадий серьёзно подошёл к этому вопросу, — смеясь, рассказывает доктор, — и вместо того, чтоб я с букетом шла на выпускной госэкзамен, ко мне в роддом приехала комиссия с цветами и подарками. Именно там я его и сдала на 3-й день после родов. Поскольку всегда хорошо готовилась, то и здесь получила пятёрку.

Середина 80-х гг. Семейство Ходяковых. Во время дежурств родителей Олегу частенько приходилось “нянчится” с соседками. Обычная участь детей докторов.

ВОРОНЕЖ СМЕНИЛА НА ДОБРИНКУ

Краснодипломницу распределяли в больницы города Воронежа, но к тому времени её супруг уже трудился стоматологом в Добринке, и Г.В. Ходякова, настоящая любящая жена, отказавшись от собственной карьеры, приехала вслед за ним в Добринский район.

И, более сама не уходя в декрет, доктор рожает вместе с другими. Уж скольких добринцев перепестовала на ручках, пока их будущие мамочки приходили в себя после такого «подвига». 35 лет!

И сейчас Галина Васильевна Ходякова — талантливый доктор с огромной работоспособностью, умелый организатор, постоянно внедряющий новые методики лечения. Она передаёт опыт и знания молодым врачам. Её портрет украшал районную Доску почёта.

Но было время, когда доктора-коллеги Г.В. Ходяковой то приезжали в Добринский район, то убывали от нас, а она бессменно принимала женщин и в гинекологии, и в родзале, дежурила по ночам. Возникали периоды, что оставалась единственным (!) акушером-гинекологом на весь Добринский район. И врачу самому становилось не по себе.

Г.В. Ходякова и её помощницы – медсёстры гинекологии.

— Коллеги подтвердят: акушер при каждых родах в огромном стрессе пребывает. Столько энергии этому процессу отдаёшь, что потом у самой нет никаких сил. От боли мамочки, в какой-то момент забывая о ребёнке, сосредотачиваются лишь на себе, и приходится думать за неё и спасать малыша. И это очень ответственно. Ведь за дверью только положительный результат ждёт вся её родня, тоже не спящая всю ночь. Они привезли здоровую женщину. И хотят получить её обратно такой же здоровой вместе с малышом. Зато из родзала потом такая счастливая выходишь, будто сама родила.

— Почему Вы выбрали тогда в мединституте на лечебном факультете именно гинекологию, раз это так тяжело? — спрашиваю у Галины Васильевны.

— Мы ж там на всяких практиках бывали, подумала: хирургия — интересно, но, вообще, высший пилотаж, да и мужской это более труд; терапия мне тогда казалась скучной, а вот гинекология — то дело, которому можно посвятить всю свою жизнь.

Долгожданный отпуск. Супруги Ходяковы на берегу Чёрного моря.

— Из Вашей семьи кто-то пошёл по этому сложному пути? — вновь интересуюсь у врача.

— Мы с мужем — доктора, а вот наш сын «не заболел» медициной. Как раз, наверно, глядя на наши дежурства, особенно на частые мои, не захотел поступать в медицинский вуз. Вспоминаю один весёлый момент. Я обычно во время моих «побегов» из дома в родзал, если муж ещё не вернулся с работы, отводила маленького сына, лет 3-4, к соседке. И однажды он к ним заходит и выдаёт: «У нас кто-нибудь рожает? А то я сегодня по экстренной…», повторив слово в слово текст, за несколько минут до этого сказанный мною по телефону. Если ж говорить про семью, то одна моя племянница от брата уже трудится кардиологом в Москве. Вторая оканчивает школу и тоже собирается поступать в мединститут. Так что наше дело живёт.

Мама Галина Васильевна по-доброму наставляет любимых молодожёнов. Единственный сын Ходяковых Олег не пошёл по благородному, но очень тяжёлому пути родителей.

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ПРОЦЕСС…

Про свои первые шаги в медицине доктор-гинеколог искренне говорит, что начинать было страшно. На каждое дежурство брала с собой справочники и различные книги — всё, что могло пригодиться в экстренном случае, ведь роды — непредсказуемый процесс, и рассчитывать приходилось на себя. Липецк — далеко, может скорая не успеть…

— Брала себя в руки, отбросив страх в сторону, и начинала действовать. Во время кесарева сечения и различных операций обращалась за помощью к нашим хирургам, за что им огромное спасибо. Всегда включались в процесс и помогали. Выдержка, хладнокровие выработались с годами, одновременно с тем, как набиралась сама опыта.

— И всё-таки был ли момент, который не забудете?

— Таких немало, но один точно — из ряда вон. Я тогда вызвала из Липецка подмогу по санавиации, потому что жизнь женщины и её крупного ребёнка из-за того, что она слишком поздно к нам обратилась, висели на волоске. Мы всю ночь с коллегой над ней «колдовали», родзал ещё на улице Корнева находился. Всё закончилось, наступило глубокое утро. Подошли к окну и услышали музыку. Люди, в том числе наши врачи, с шарами и транспарантами шли на первомайскую демонстрацию. И вдруг мой липецкий коллега, открыв окно, закурил. Прямо в родзале. Я такого не допустила б в другой момент. Но тогда это было, честное слово, оправданно. Мы победили!

Супруги Ходяковы Галина Васильевна и Геннадий Васильевич всю жизнь посвятили лечению жителей Добринского района.

ВОВРЕМЯ СТАТЬ МАМОЙ

В последнее время многие наши женщины отодвигают своё материнство на 30 лет с большим плюсом, а то и на 40+. И доктор подробно объяснила, почему этого лучше не делать, лишь в исключительных случаях, если до того не получалось забеременеть.

— Мы можем как угодно строить свои планы, но законы природы не изменились. С годами у женщины в организме количество яйцеклеток и половых гормонов только уменьшается. Поэтому надо становиться мамой вовремя: до 30 лет и даже ранее. Вероятность бесплодия у женщин в 35-44 года вдвое выше, чем в возрасте 30-34. При этом в старшем возрасте часто, к сожалению, рождаются больные дети и велика вероятность потери плода.

Также обсудили выплаты беременным и родившим школьницам. Врач отметила, что это может привлечь девочек из неблагополучных семей, которые не понимают, что на детей нужно больше денег. Поэтому важно напоминать подросткам о необходимости становиться мамами вовремя, когда они смогут обеспечить себя и ребенка.

ЗДОРОВАЯ ЖЕНЩИНА — ЗАЛОГ ЗДОРОВОЙ НАЦИИ

Моя собеседница одной из первых среди коллег освоила УЗИ-аппарат, чтобы добринские жительницы на месте могли пройти обследование, а не ездили в Липецк. И, конечно, продолжает эти процедуры сейчас проводить, поскольку без УЗИ-исследования невозможно поставить правильный диагноз.

— Какой совет по профилактике гинекологических и онкологических заболеваний можете дать нашим женщинам?

— Обязательно должны не реже одного раза в год посещать женскую консультацию и делать УЗИ малого таза, даже если ничего не беспокоит. Беременные — не менее 12 раз обязаны прийти к доктору, делать в определённые сроки УЗИ плода. Женщин старшего возраста тоже призываю постоянно делать УЗИ, поскольку нередко случается, и мы тому свидетели, что их ничего не беспокоит, несколько лет не приходили на обследование, а потом выявляются злокачественные заболевания. Их опасность в том и состоит, что они сначала «молчат». Так что не игнорируйте наши рекомендации. И, вообще, я убеждена: здоровая женщина — залог здоровой нации.

Кстати говоря, Г.В. Ходякова и сама ведёт здоровый образ жизни. Участница марафона по похудению, она с радостью уже потеряла 5 кг и продолжает этим заниматься.

Вместе с супругом совершают по 10 тысяч шагов в день в любую погоду: в хорошую — в сторону Воскресеновки, в плохую — по своему широкому двору.

— Главное при сбросе веса питаться правильно и употреблять за раз по объёму не более собственной ладони, это примерно стакан.

Галина Васильевна — интересный собеседник, с огромным чувством юмора. Спросила у неё и про то, как снимает свой стресс, чем увлечена на досуге.

— В студенческие годы я и училась серьёзно, и курсы различные ответственно посещала: кройки и шитья, вязания, макраме, кулинарии, торты пекла. Всему научилась, личные экспонаты имеются. Только времени нет на эти увлечения. А вот кулинария осталась. Всегда ж, как любой женщине, хочется порадовать чем-то вкусненьким своих домашних и гостей.

И она предложила рецепт салата, какой в их семье зовут «Галина»: 1-й слой — резанный мелкой соломкой огурец, сеточка из майонеза; 2-й слой — резанная соломкой отварная курица, сеточка из майонеза; 3-й слой — мелко резанные и поджаренные шампиньоны, сеточка из майонеза; 4-й слой — натёртая варёная морковь; 5-й — чернослив, сеточка из майонеза; 6-й — тёртый сыр. Верх обсыпать кедровыми орешками.