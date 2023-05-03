Около 100 маленьких пациентов ежедневно проходят лечение в городском центре медицинской реабилитации, который был создан на базе детской поликлиники №3 Липецкой городской детской больницы в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Медицинскую реабилитацию здесь могут пройти дети с поражением центральной нервной системы, перенесшие перинатальное поражение ЦНС, травмы и операции на опорно-двигательном аппарате.

Центр включает зал ЛФК, кабинеты физиотерапевтического лечения и массажа. Для оказания наиболее качественной помощи детскому населению в центре создана мультидисциплинарная бригада из врача по физической и реабилитационной медицине, врача-физиотерапевта, врача по лечебной физкультуре, инструктора-методиста ЛФК, логопеда, клинического психолога, медицинской сестры по массажу и физиотерапии. В курс лечения входят стандартные методы и новейшие достижения восстановительной медицины: лечебная гимнастика, кинезиотерапия, лечебный и аппаратный виды массажа, индивидуально подобранное физиотерапевтическое лечение.

Липецкая городская детская больница является многопрофильным медицинским учреждением, оказывающим плановую и экстренную помощь детям до 18 лет. В состав больницы входит стационар на 150 коек, шесть детских поликлиник, детская молочная кухня. Больница оказывает высококвалифицированную помощь по всему спектру педиатрических заболеваний. Общее количество обслуживаемого детского населения – около 76 тысяч человек.

«Модернизация сферы здравоохранения региона проходит по нескольким направлениям. Мы стараемся приблизить медицину к жителям – для этого открываем, строим и ремонтируем ФАПы, отделения общей врачебной практики, амбулатории в селах. Для оказания качественных медицинских услуг переоснащаем медучреждения современным оборудованием и внедряем инновационные методы управления. Это позволяет предоставлять услуги без очередей и путаницы в картотеках. Также внимание уделяем этике общения и, самое главное, привлечению квалифицированных кадров», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.