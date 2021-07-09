В ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в ближайший год появится технопарк нового поколения. Это будет современное, технологически насыщенное образовательное пространство для педагогического проектирования, а также площадка для проведения оценочных процедур в рамках мониторинга качества педагогического образования.

В университете для подготовки учителей и других специалистов будут доступны новейшие учебно-научные лаборатории: химические, физические, лаборатории нейрообразования, виртуальной и дополненной реальности, генетики и физиологии и другие. На капитальный ремонт и техническое оснащение педвуза будет дополнительно направлено более 150 миллионов рублей, часть которых пойдет на создание технопарка универсальных педагогических компетенций, а часть – на улучшение инфраструктуры вуза.

«Повышению качества образования в регионе уделяется особое внимание. Это одно из приоритетных направлений деятельности областной власти. Без качественного образовательного процесса на каждом его этапе невозможно подготовить выпускников, которые смогут в дальнейшем идти в ногу со временем», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Лаборатории и новейшее оборудование помогут укрепить материальную базу педагогических вузов, вывести их на один уровень с передовыми учреждениями системы общего и дополнительного образования, позволят усовершенствовать, в первую очередь, практическую подготовку учителей будущего и научно-исследовательскую деятельность. Это будет целостный и технологичный трек «ученик-абитуриент-студент-учитель».

Организация учебно-научной лаборатории исследований в области нейрообразования позволит изучать психологические и психофизиологические механизмы, обеспечивающие успешность обучения, влияние на детей информационных технологий и организацию воспитательной работы. Эти результаты в дальнейшем будут использовать для коррекции негативных явлений среди школьников, разработки программ профессионального ориентирования, разработки здоровьесберегающих технологий в обучении, в том числе в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.