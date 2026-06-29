Новейшую нетравматичную методику борьбы со сложными заболеваниями применяют липецкие врачи

В Липецкой областной больнице внедрили эндоваскулярную хирургию. Суть метода в том, что врач добирается до патологии не через разрез, а через прокол артерии в локтевом сгибе. По сосудам он доходит до нужного участка, вводит препарат и перекрывает кровоток в поражённой зоне – патология «отключается». Операция проходит без общего наркоза, без швов и длительного восстановления. Пациент находится в сознании, под местной анестезией. Через два часа можно вставать, выписка – через несколько дней.

Методика эффективна при атеросклерозе, когда сосуды сужаются из-за холестериновых отложений. Врачи через тот же прокол восстанавливают кровоток, удаляя бляшку или устанавливая стент. Пациенты быстро возвращаются к обычной жизни.

Также эндоваскулярная хирургия применяется в урологии, проктологии и гинекологии. В каждом случае врачи решают конкретную задачу – восстановить кровоток, удалить образование или остановить кровотечение, сохранив при этом орган. Для пациентов с тяжёлыми сочетанными заболеваниями, которым открытая операция противопоказана, этот метод часто остаётся единственным шансом.

Всего с начала года доктора областной больницы провели 120 эндоваскулярных операций. В год планируют выполнить до 300 таких вмешательств.

«Внедрение эндоваскулярных методик – это переход на принципиально новый уровень хирургии. Мы не просто следуем современным стандартам, а создаём условия, при которых сложные операции становятся щадящими для пациентов. Меньше риска, быстрее восстановление, без длительной госпитализации. Это именно тот случай, когда технологии работают на качество жизни. И главное – такие операции становятся доступны жителям региона без выезда в федеральные центры», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.