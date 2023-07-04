Агрономы и руководители хозяйств Липецкой области, а также гости из Республики Татарстан, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Ивановской, Рязанской, Оренбургской и Калининградской областей побывали на семинаре в Хлевенском районе. Он прошел на селекционно-семеноводческой станции в селе Отскочное.

Озимый и яровой рапс, ячмень, рожь и пшеница, подсолнечник и кукуруза, лен, овес, пивоваренный и фуражный ячмень, горох, соя – об этих культурах говорилось на семинаре. Участникам рассказали о сроках сева и нормах внесения различных удобрений, вредителях и сорняках, а также как и чем с ними бороться.

Были представлены как хорошо известные в регионе сорта и гибриды, так и те, что пока редко встречаются на полях области. Так, озимая пшеница «Липецкая звезда» впервые была представлена на Всероссийском Дне поля, который прошел в регионе в 2018 году. Этот сорт отлично сочетает в себе высокую зимостойкость, хорошую устойчивость к заболеваниям, высокое качество зерна и потенциальный урожай. В прошлом году в Ростове на площади 10 га на орошении «Липецкая звезда» дала урожайность 120 центнеров с гектара.

А вот тритикале пока редкий гость на наших полях. Это гибрид пшеницы и ржи. Культура урожайная, с невысокими требованиями к почве. Отличается питательной ценностью, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям и болезням. И это не единственные ее достоинства. Тритикале – хорошая кормовая культура для животных. Подходит для возделывания как на зернофураж, так и на силос. Также рекомендуется для производства комбикормов (аминокислотный состав зерна тритикале не уступает пшенице). Помимо зернофуража, она может применяться для производства этилового спирта, сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

«Липецкая область многие годы принимает активное участие во внедрении в производство новых современных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур на территории региона. В последние годы область постоянно входит в число российских лидеров по средней урожайности большинства сельхозкультур», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.