Первая в 2024 году присяга 154-го отдельного комендантского Преображенского полка прошла в Музее Победы. Более 150 новобранцев из различных регионов Западного военного округа, в том числе Липецкой области, стали солдатами легендарного полка. Торжественная церемония традиционно прошла в Зале Славы. Военнослужащим показали уникальную светозвуковую инсталляцию «Дорога к Победе» — на куполе величественного зала за 10 минут разворачивались события Великой Отечественной войны. А затем после выноса знамени полка и Государственного флага Российской Федерации начался ритуал принятия Военной присяги. Новобранцы, выходя из строя, по очереди зачитывали клятву на верность Отечеству.

Липецкая область является одной из лучших в России по организации призыва и подготовке граждан к военной службе, неоднократно отмечал губернатор региона Игорь Артамонов. «Качественно подготовленных к службе липецких призывников ценят в войсках, что доказывает эффективность налаженной в регионе военно-патриотической работы», – подчеркивает руководитель области.

В этот значимый день со словами поздравлений к военнослужащим обратились почетные гости, а также командир полка. Поддержать новобранцев и поздравить их с важным событием приехали также родственники и близкие. Завершилось мероприятие красочными показательными выступлениями Почетного караула. Преображенцы исполнили композицию, состоящую из строевых приемов с карабинами.