Торжественный ритуал приведения к Военной присяге военнослужащих 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, среди которых были и липчане, состоялся 9 декабря в московском Музее Победы. Липецкая область является одной из лучших в России по организации призыва и подготовке граждан к военной службе, неоднократно отмечал губернатор региона Игорь Артамонов. «Качественно подготовленных к службе липецких призывников ценят в войсках, что доказывает эффективность налаженной в регионе военно-патриотической работы», – подчеркивает руководитель области.

По многолетней традиции присяга прошла в Зале Славы музея. Более 200 новобранцев из Москвы, Московской, Липецкой, Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Орловской, Смоленской, Тверской областей и других регионов Центрального федерального округа приняли присягу и стали солдатами. На торжестве присутствовали представители командования полка, ветеранских и общественных организаций, воспитанники Юнармии, родные новобранцев.

С напутственными словами перед военнослужащими выступили командир 154-го отдельного комендантского Преображенского полка полковник Сергей Бессонов, ветеран Преображенского полка, командир полка в период с 2003 по 2006 годы, полковник Евгений Моросников, мама военнослужащего, принявшего присягу, председатель фонда «Женщины России» Юлия Школенко, а также представители Юнармии и Московского дома ветеранов войн и Вооруженных сил.

«Сегодня вы совершили важный шаг в своей жизни — приняли присягу и стали настоящими защитниками Родины. Я уверен, что годы службы оставят самые яркие впечатления. Высоко и достойно несите боевое знамя части, умножайте войсковое товарищество, чтите наши традиции, защищайте Родину и гордитесь службой в столице нашей страны», — поздравил новобранцев полковник Сергей Бессонов.

«От лица вновь прибывшего пополнения хочу заверить, что мы своим трудом, стараниями, успешной учебой будем достойны высокого звания война 154-го отдельного комендантского Преображенского полка и уверено шагнем в его ряды. Будем достойно выполнять свой воинский долг, требования устава, приказы командиров», — выступил приведенный к присяге солдат Артем Сергеевич Смирнов.

Завершили торжества показательные выступлениями образцового военного оркестра, который исполнил композиции «Прощание славянки», «Катюша», военный марш и другие. 154-й отдельный комендантский Преображенский полк обеспечивает проведение мероприятий с участием Президента РФ и Председателя Правительства России как на территории страны, так и за рубежом, а также ритуалов встреч и проводов глав иностранных, государственных, правительственных и военных делегаций во время их официальных визитов в страну, возложение венков на мемориальном комплексе «Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены», военных парадов и других мероприятий государственного значения.