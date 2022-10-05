Создатели культурного пространства «Библиотека» Дина Кюнбергер и Анатолий Яшкин создали еще одно необычное место в Липецке. Новая площадка, где творческие люди могут реализовать свой потенциал, получила название «Прачечная».

«Мы хотим, чтобы «Прачечная» стала больше театральным пространством. Вместе с командой «Театра Под Деревом» мы планируем наполнять это место детскими и взрослыми спектаклями, экспериментальными историями, тренингами и мастер-классами. Но при этом мы открыты и для всех прочих творческих идей», — рассказала автор проекта Дина Кюнбергер. «Прачечная» находится по адресу: Заводская площадь, 9, корпус 2, третий этаж — в здании бывшего заводоуправления, построенном в начале XX века. Уже 9 октября, в воскресенье, в 19:01 здесь пройдет музыкальный моноспектакль по поэме Марины Цветаевой «Царь-Девица».

«Очень важно, чтобы творческие личности могли раскрывать свои таланты. Для развития подобных инициатив в регионе действует ряд стимулирующих мер. Также яркие проекты липчан не раз становились получателями федеральных грантов», — отмечает Игорь Артамонов.