Новые гастроскопы и аппарат УЗИ-диагностики поступили в Грязинскую центральную районную больницу в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения Липецкой области.

«Качественные медицинские услуги должны быть доступны каждому жителю области. Необходимо добиться того, чтобы помощь в случае необходимости была оказана быстро и профессионально», – считает глава региона Игорь Артамонов.

Современная эндоскопическая аппаратура позволяет в режиме реального времени в мельчайших подробностях оценить состояние тканей пищевода и желудка и распознать малейшие патологические изменения, которые не диагностируются рентгенологическими методами. При этом новые гастроскопы способны проводить и лечебные манипуляции с максимально возможным комфортом у пациентов всех возрастов, а также в некоторых случаях позволяют избежать серьезного хирургического вмешательства.

Помимо процедуры гастроскопии в эндоскопических кабинетах Грязинской больницы проводятся различные исследования, направленные на выявление ранних форм рака: колоноскопия, ректороманоскопия, бронхоскопия, а по показаниям – взятие биопсии. Современный аппарат УЗИ передан в детскую поликлинику Грязинской ЦРБ.

«Сегодня в районе при поддержке администрации Липецкой области создаются все условия для своевременной профилактики и диагностики заболеваний. Поступление нового современного оборудования позволит улучшить качество медицинского обслуживания населения», – отметил глава Грязинского района Владимир Рощупкин.