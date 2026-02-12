Новое молодёжное СМИ открывается в Липецкой области

Молодые липчане от 14 до 35 лет могут войти в мир профессиональных медиа. Инклюзивное молодёжное СМИ «Новые горизонты» открывает набор участников. Этот проект — победитель «Росмолодёжь.Гранты», основанный журналистом ТРК «Липецкое время» Любовью Кобзевой, практическая медиамастерская для всех, кто хочет раскрыть свой творческий потенциал. Молодые люди освоят видеожурналистику, операторскую работу, монтаж и режиссуру под руководством профессиональных наставников. Все съёмки и обучение проходят на современном оборудовании, купленном на средства гранта. Участники обучения смогут создавать авторские программы и репортажи о Липецкой области, формируя своё портфолио.

«В Липецкой области много талантливой молодежи, которая стремится развивать свои навыки в индустрии СМИ. Проект «Новые горизонты» даст возможность реализовать свои идеи и внести вклад в развитие медиасферы региона», — подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Чтобы присоединиться к проекту, нужно заполнить анкету по ссылке.