Гидравлические подъёмники, многофункциональные кровати, велотренажёры и инвалидные кресла с электроприводом поступили в пункт проката технических средств реабилитации. На эти цели из областного бюджета выделено 600 тысяч рублей, сообщает региональное управление социальной политики.

Всего в пункте проката 110 различных видов средств реабилитации – от костылей и ходунков до специальных кроватей для лежачих больных. Любое оборудование житель региона может взять в аренду за символическую плату: например, костыли обойдутся всего за 70 копеек в сутки, 10 рублей – прогулочная коляска. С жителями заключается договор о передаче на временное пользование. Срок действия договора – несколько месяцев, при необходимости его продлят.

«Мы понимаем, что не каждая семья может позволить себе дорогостоящее оборудование. Тем более что после реабилитации оно окажется не нужным. Поэтому в пункте проката наши жители могут взять всё необходимое на время. У нас нет ограничений по категориям граждан. Оборудование выдаём любому нуждающемуся. Понадобится только справка о травме или наличии определённого заболевания», – отметила начальник управления социальной политики Липецкой области Ольга Белоглазова.

Люди с инвалидностью получают средства технической реабилитации бесплатно через Фонд социального страхования. Но если какое-то оборудование требуется временно, то они также могут обратиться в пункт проката. В этом случае потребуется справка об инвалидности.

«Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – один из наших приоритетов. Мы работает над тем, чтобы предоставить особенным жителям региона возможности для полноценной жизни, создать для них комфортную среду и удобную инфраструктуру», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

С начала года в пункт проката за помощью обратилось 653 человека. Летом в основном жители региона берут напрокат коляски для прогулок. Осенью востребованы ходунки и костыли. В планах – приобретение дополнительных велотренажёров, инвалидных кресел и другого специального оборудования. Пункт проката находится по адресу: г. Липецк, ул. Марины Расковой, 6. Узнать всю актуальную информацию о наличии средств реабилитации, а также уточнить цену можно на сайте центра соцзащиты Липецка.