На Грязинском культиваторном заводе продолжается крупнейшая модернизация производства. За последние несколько лет объемы выпускаемой продукции выросли в 4 раза, в планах – дальнейшее наращивание мощностей и повышение качества продукции.

В сентябре здесь запустили новое оборудование. Оно позволяет не только повысить производительность труда, но и добиться премиального качества выпускаемых машин. Новые обрабатывающие центры делают самый широкий спектр токарных и фрезерных операций, выпуская детали «под ключ» с минимальным участием человека. Качество сварных конструкций с точностью до 0,03 мм проверяет контрольно-измерительная машина, похожая на руку робота, а покрасочной комплекс позволяет ускорить финальный процесс обработки в несколько раз.

Модельный ряд сельхозмашин также расширяется, в этом году начато серийное производство навесного плуга и машины для уплотнения почвы.