Томограф для цемента, который позволяет улучшить качество продукции, появился на заводе Липецкцемент. Лазерный анализатор Bettersizer 2600 в лабораторию технического контроля приобрели в рамках инвестпроекта по оснащению сепаратором шестой цементной мельницы.

Лазерный анализатор размеров частиц с системой сухого диспергирования образца BT-902 позволяет выдавать данные с разрешением от 0,1 до 2600 микрон. Высокоскоростная детекторная система обеспечивает результаты за 15 секунд. На старом оборудовании на исследование приходилось тратить несколько часов, а то и дней. Быстрое определение размера частиц в цементе даёт возможность оперативно настроить оборудование для получения продукции необходимого качества. Кроме того, лазерный дифракционный анализ определяет точное распределение частиц по размерам в образце, что дает большую объективность. При таком получении данных можно не только оперативно исправлять качество помола, но и прогнозировать его на следующие партии.

В результате внедрения нового оборудования строительные организации получают цемент стабильного качества с лучшими характеристиками застывания, что отражается и на сроках строительства. Среди плюсов не только повышение качества продукции, но и снижение потребления электроэнергии и количества отходов производства.

«Модернизация производств позволяет увеличить производительность, снизить издержки, улучшить экологичность, сделать труд работников более комфортным и, как результат, значительно повысить прибыль. Липецкие предприятия эти простые истины понимают, поэтому стараются активно инвестировать в это направление. Это похвально», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.